Александра Хинштейна зарегистрировали кандидатом на выборы курского губернатора

Избирательная комиссия Курской области сегодня, 24 июля, зарегистрировала врио губернатора Александра Хинштейна для участия в выборах главы региона. В своем Telegram-канале господин Хинштейн опубликовал удостоверение кандидата.

«Регистрация дает право приступить к избирательной кампании. Но самой главной моей задачей была и остается помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы», — сказал врио губернатора. Он добавил, что как бы ни распределились голоса на будущих выборах в сентябре, всем участникам необходимо будет работать вместе на благо Курской области. Напомним, господин Хинштейн был назначен на пост врио губернатора 5 декабря прошлого года после досрочной отставки Алексея Смирнова, который позже был арестован по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений на границе.

Помимо Александра Хинштейна на выборы губернатора Курской области выдвинулись депутаты местной облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Об их регистрации пока не сообщалось.

Выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября. Также в Черноземье будут выбирать главу Тамбовской области, где кандидатами уже зарегистрированы врио губернатора Евгений Первышов («Единая Россия»), депутаты облдумы Андрей Жидков (КПРФ), Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), а также предпринимательница Елена Семилетова («Новые люди»).

Сергей Толмачев