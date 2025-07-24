«Микояновский мясокомбинат» подал в суд на орловского производителя колбас

Московское ООО «Микояновский мясокомбинат» обратилось в арбитражный суд Орловской области с иском к местному ООО «Дмитровские продукты». Один из крупнейших представителей мясного рынка потребовал взыскать с орловской компании 1,3 млн руб. за незаконное использование товарного знака «Школьные». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 13 августа.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Микояновский мясокомбинат» было зарегистрировано в Москве в ноябре 2021 года для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 2,1 млрд руб. Учредитель — ЗАО «Акционерная внешнеэкономическая компания "Эксима"». Генеральный директор — Алексей Якимов. По итогам 2024 года выручка компании составила 8,5 млрд руб., а прибыль — 578,3 млн руб.

ООО «Дмитровские продукты» было зарегистрировано в апреле 2018 года в орловском Дмитровске. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Уставный капитал — 2,2 млн руб. Учредителями являются Сергей Стипаненко (54,5%), Наталья Кретова и Андрей Фарафонов (по 22,73%). Господин Фарафонов также занимает должность директора. По итогам 2024 года выручка компании составила 177 млн руб., а прибыль — 5,8 млн руб.