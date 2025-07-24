Севастополец стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По информации правоохранителей, 48-летний мужчина призывал к авиаударам по Крымскому мосту под постом об объявлении воздушной тревоги в Крыму.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра "Э" совместно с коллегами из управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" задержали мужчину»,— уточнили в пресс-службе.

Оперативники также обнаружили, что подозреваемый создал несколько аккаунтов под разными псевдонимами, с помощью которых также призывал к убийству президента России и оправдывал атаки беспилотников по инфраструктурным объектам Москвы. В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 13 годам колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам данных об объектах критической инфраструктуры полуострова.

Александр Дремлюгин, Симферополь