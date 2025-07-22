Крымчанина приговорили к 13 годам строгого режима по статье о госизмене

Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 13 годам в колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам данных об объектах критической инфраструктуры полуострова. Об этом “Ъ” сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

По данным ФСБ, 29-летний керчанин сам завербовался в агенты украинской военной разведки, поскольку был противником СВО. С 2022 года он выполнял задания кураторов, собирая и передавая сведения о состоянии и местоположении нефтебазы и российских воинских частей, а также войск Росгвардии, которые в дальнейшем использовали для нанесения ракетных ударов.

Мужчину задержали в марте текущего года сотрудники управления ФСБ, возбудив против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Верховный суд Крыма с учетом позиции гособвинителя приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок один год и десять месяцев.

Имя и фамилия осужденного не раскрываются.

Ранее по такому же обвинению был задержан житель Феодосии. Его подозревают в передаче украинской разведке сведений о местах дислокации подразделений, военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта.

Александр Дремлюгин, Симферополь