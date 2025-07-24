В Адлере прокуратура взяла под контроль оказание помощи пострадавшим от БПЛА

Прокуратура Адлерского района взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим после ночной атаки беспилотников, в результате которой погибла женщина и еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Личный контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Адлерского района Иван Жуков. В результате ночной атаки беспилотников на территории гаражно-строительного кооператива зафиксировали возгорание, на месте работали экстренные службы.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, две женщины находились на открытой территории в момент падения обломков дрона. Одна из них скончалась, вторую доставили в больницу в критическом состоянии.

Глава администрации Дмитрий Плишкин отметил, что коммунальные и специальные службы продолжают устранение последствий происшествия. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не публиковать материалы о работе ПВО и служб реагирования.

Алина Зорина