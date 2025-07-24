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Депутат гордумы Краснодара награжден Наццентром управления обороны РФ

Депутат городской думы Краснодара Андрей Анашкин получил награду от Национального центра управления обороны Российской Федерации. Награждение состоялось во время очередного 93-го заседания гордумы Краснодара.

Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

Андрей Анашкин был награжден от имени начальника национального центра управления обороны РФ генерал-полковника Станислава Гаджимагомедова «За эффективную работу при решении совместных задач в области обороны страны». Депутат является членом фракции партии «Единая Россия» и заместителем генерального директора группы компании «ЮгСтроиИнвест».

Благодарственное письмо от губернатора Краснодарского края «За многолетний добросовестный труд, большой личностный вклад в социально-экономическое развитие региона» также получил депутат городской думы краевого центра Дмитрий Оберемченко. С 2014 года он является членом Политического совета Краснодарского местного отделения Партии «Единая Россия».

Алина Зорина

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