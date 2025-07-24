Во Владивостоке на время ВЭФ ограничат передвижение крупногабаритного транспорта

С 1 по 7 сентября в столице Приморья будут приостановлены земляные, дорожные, ремонтные и взрывоопасные работы. «Такие меры связаны с подготовкой и проведением Х Восточного экономического форума (ВЭФ) и направлены на обеспечение безопасности и бесперебойной работы городской инфраструктуры», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В постановлении главы Владивостока Константина Шестакова сказано, что «не осуществлять земляные работы, ремонтные работы на инженерных сетях, дорожные и взрывоопасные работы, проведение опрессовки теплотрасс в период подготовки и проведения Х Восточного экономического форума» городские власти рекомендуют «организациям всех организационно-правовых форм».

Ранее мэрия столицы Приморья сообщила, что в период с 1 по 7 сентября будет запрещено движение на отдельных участках дорог «тяжеловесному и крупногабаритному транспорту, а также автомобилям, перевозящим опасные грузы».

Х Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Алексей Чернышев, Владивосток