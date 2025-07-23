Главные новости за 23 июля. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область увеличила оборот розничной торговли в 2025 году до 827,8 млрд руб., в 2024 году он составлял 715,1 млрд. руб. Регион занимает пятое место среди субъектов России по объему оборота розничной торговли и предоставлению бытовых услуг населению, восьмое место — по обороту общественного питания.

В Ростовской области мобильные операторы перенастроили каналы связи для улучшения их работы в период обеспечения мер безопасности.

В Новочеркасске из-за ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Ростовская область за первые шесть месяцев 2025 года экспортировала промышленную продукцию в объеме, превысившем итоговые показатели за весь 2024 год.

Ростовская область перейдет на дифференцированные тарифы за электроэнергию с 1 января 2026 года. Стоимость электричества для населения будет зависеть от объема потребления в соответствии с ФЗ.

Трансферные операции с игроками в 2024 году принесли футбольному клубу «Ростов» убытки в размере 551,1 млн руб. Прибыль от выбытия активов «Ростова» в 2024 году составила 272 тыс. руб.