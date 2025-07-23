ФК «Ростов» от трансферов игроков ушел в убыток на 551 млн рублей в 2024 году

Трансферные операции с игроками в 2024 году принесли футбольному клубу «Ростов» убытки в размере 551,1 млн руб. от. Об этом говорится в финансовом отчете клуба, опубликованном Российским футбольным союзом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Прибыль от выбытия активов «Ростова» в 2024 году составила 272 тыс. руб.

Общие операционные расходы клуба за 2024 год – 3,29 млрд руб. Сюда вошли коммерческие расходы, расходы на недвижимость и спортивные объекты и другие расходы.

Сумма операционных доходов клуба за 2024 год составила 3,69 млрд руб. В эту сумму вошли доходы дни матчей, поступления от организаторов соревнований, коммерческие доходы.

Наталья Белоштейн