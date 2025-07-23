Голосовую связь на Дону перенастроили для работы во время сбоев

В Ростовской области мобильные операторы перенастроили каналы связи для улучшения их работы в период обеспечения мер безопасности. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. министра цифрового развития региона Алексей Алехин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Когда наши сотовые операторы на протяжении многих лет строили сети, передача голоса базировалась на мобильном интернете. Когда по требованию военных трафик на определенные промежутки времени прекращать, проявились сбои и с голосовой связью», — поясняет господин Алехин.

«Большая четверка» операторов, а также те, кто предоставляет услуги связи на электронных сим-картах (банки), разделили каналы, по словам чиновника, порядка месяца назад. Мониторинг выполнения таких работ постоянно проводится, в том числе и спецслужбами.

Отдельный вопрос касается работы такси и курьеров. По словам и. о. министра, проблема касается нескольких «десятков субъектов», поэтому компания «Яндекс», понимая ситуацию, перенастраивает информационные системы, чтобы на меньшем трафике работали сервисы такси и доставки.

Алексей Алехин также анонсировал новые технические решения для решения использования интернета во время ограничений. Их апробации уже начались, «прочувствовать изменения» дончане смогут уже в течение месяца. Какие конкретно технологии будут применены, чиновник пока не рассказал.

«Чудеса требуют тишины. Необходимо набраться терпения, ведь все, что делается, делается ради безопасности», — резюмировал господин Алехин.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области разработали сервис, на котором нанесены точки бесплатного доступа Wi-Fi. Сейчас количество таких точек по региону превысило тысячу.

Константин Соловьев