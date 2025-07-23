В Новочеркасске после ночной атаки БПЛА пострадали три человека

В Новочеркасске из-за ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, осколками БПЛА в городе оказались повреждены четыре автомобиля.

В слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района загорелся дом и сухая растительность. Площадь пожара составила 300 кв.м. В результате случившегося пострадавших нет. В СНТ «Мечта» и «Орион» Мясниковского района взрывной волной выбило стекла в двух частных домах, загорелась кровля. Пострадавших нет.

Ночной атаке беспилотников подверглись также город Шахты и Аксайский район.

Мария Хоперская