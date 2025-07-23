Ростовская область перейдет на трехуровневую систему энерготарифов с 2026 года

Ростовская область перейдет на дифференцированные тарифы за электроэнергию с 1 января 2026 года. Стоимость электричества для населения будет зависеть от объема потребления в соответствии с ФЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания со ссылкой на зампредседателя областного парламента Сергея Михалева.

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По информации господина Михалева, федеральным законом предусмотрены три диапазона потребления. В первом действует льготный тариф, во втором — тариф с учетом экономически обоснованной стоимости передачи электроэнергии, в третьем — свободный нерегулируемый тариф. Депутаты подготовили обращение к вице-премьеру РФ Александру Новаку о совершенствовании законодательства в этой сфере.

«Очевидно, что семьи, воспитывающие детей-инвалидов, являются уязвимыми, объем потребления у них будет выше, так как для поддержания жизни многие из них вынуждены использовать энергоемкие устройства, например аппараты для искусственной вентиляции легких», — пояснил заместитель председателя ЗС РО.

Сергей Михалев так же отметил, что переход области на дифференцированные тарифы требует детальной проработки. В ближайшее время пройдет обсуждение с участием региональной службы по тарифам и оценка влияния на коммерческие предприятия.

В настоящее время на дифференцированные тарифы перешли 76 регионов России, остальные субъекты перейдут на них с 1 января 2026 года. Механизм направлен на борьбу с перекрестным субсидированием — в 2025 году введение дифтарифов позволило сократить его объем на 31,7 млрд руб.

Валентина Любашенко