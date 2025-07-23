Главные новости за 23 июля. Новороссийск

В Новороссийске сотрудники ПДН и ППСП УМВД России по городу нашли двух пропавших мальчиков в Южном районе. Ранее они сбежали из дома.

В Новороссийске завершили аварийно-восстановительные работы на подстанции «Кирилловская», которая оставила без электричества около 8 тыс. человек в трех районах города.

Utair запустит рейсы в Геленджик из Санкт-Петербурга и Москвы.

В июле потребление электроэнергии в Геленджике по сравнению с июнем этого года увеличилось на 64%.

Ростовский производитель прицепной техники «Бонум» заявил о беспрецедентном давлении со стороны Новороссийской таможни.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования опровергла сообщения о попадании нефтепродуктов в Черное море с затонувшего танкера «Волгонефть-212».

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью к делу о возмещении экологического вреда после крушения танкера «Волгонефть-212». Вместе с тем суд удовлетворил частично просьбу ответчиков, допустив к участию в процессе страховую компанию «ВСК».