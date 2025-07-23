Компания «Бонум» заявила о незаконном давлении со стороны Новороссийской таможни

Ростовский производитель прицепной техники «Бонум» заявил о беспрецедентном давлении со стороны Новороссийской таможни. Письменное заявление «Бонума» имеется в распоряжении РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После камеральной проверки в начале 2025 года таможенники потребовали изменить классификацию импортных комплектующих, что привело к росту пошлин с 5% до 6,5%. В компании «Бонум» расценили эти действия как выходящие за рамки законного контроля, поскольку они вызвали срыв поставок, рост затрат и риски для репутации.

Речь идет о запчастях для шторных полуприцепов – тентах, пологах и фурнитуре. Из-за изменения классификации компания лишилась «зеленого коридора», что увеличило сроки и стоимость логистики. Кроме того, таможня запросила образцы тентов, хотя в «Бонуме» настаивают, что они являются частью транспортного средства и не подлежат отдельному исследованию. Резонанс также вызвала рассылка таможней запросов клиентам компании с детализацией закупаемых комплектующих, что руководство «Бонума» назвало нарушением коммерческой тайны.

Компания ссылается на постановление Правительства №336, запрещающее необоснованные проверки бизнеса, а также на письмо Генпрокуратуры о защите предпринимателей от незаконного вмешательства.

«Бонум» уже подал иск в суд, оспаривая решения таможни. В компании предупреждают, что дальнейшее давление может привести к сокращению производства, оттоку инвестиций и потере рыночных позиций.