Суд отказался привлечь международный фонд к делу о крушении «Волгонефти-212»

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью к делу о возмещении экологического вреда после крушения танкера «Волгонефть-212». Вместе с тем суд удовлетворил частично просьбу ответчиков, допустив к участию в процессе страховую компанию «ВСК», сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Судебное заседание прошло без представителей ответчиков — судовладельца «Каматрансойл» и фрахтовщика «Кама шиппинг». Ранее они письменно просили привлечь к делу пять организаций, включая «ВСК», Международный фонд, «Роснефтефлот», Администрацию морских портов Азовского моря и исполняющего обязанности капитана порта Кавказ.

Судья огласил решение: «Ходатайство удовлетворить частично. Привлечь к участию в деле страховое акционерное общество „ВСК“. В остальной части — отказать».

Истец — Росприроднадзор — не возражал против привлечения страховщика, но назвал ходатайство несвоевременным, поскольку ответчики не пояснили роль «ВСК» в данном споре. Что касается других организаций, ведомство выступило против их участия.

Ространснадзор сообщил, что на момент крушения у танкера были все необходимые действующие страховки. Следующее заседание назначено на 13 августа.

Напомним, Росприроднадзор оценил экологический ущерб от аварии в 49,46 млрд рублей. По данным ведомства, во время крушения на борту находилось более 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть которых разлилась в море, а часть затонула вместе с судном. После того как ответчики не компенсировали ущерб добровольно в установленный законом месячный срок, ведомство обратилось в суд.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя судна «Волгонефть-212».