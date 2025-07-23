В Новороссийске нашли двух школьников, сбежавших из дома

В Новороссийске сотрудники ПДН и ППСП УМВД России по городу нашли двух пропавших мальчиков в Южном районе. Ранее они сбежали из дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

С детьми и их родителями провели профилактическую работу. Ноутбук, который школьники украли на пляже, вернут владельцу. Сейчас мальчики находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Родителя одного из мальчиков привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Алина Зорина