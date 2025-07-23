В Геленджике расход электроэнергии за месяц увеличился на 64%
В июле потребление электроэнергии в Геленджике по сравнению с июнем этого года увеличилось на 64%. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов, администрация ведет переговоры с поставщиками энергоресурсов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В приоритете сейчас находится контроль за распределением мощностей в Геленджике. В местах, где энергетики выявляют превышение заявленных объемов, выставляют ограничения в пределах разрешенных мощностей. В городе работают диспетчерская служба, аварийные бригады. Также есть резервные генераторы, которые задействуют при необходимости.
На этот период все плановые разрытия в городе ограничены. По словам главы Геленджика, главная задача — это взаимодействие между диспетчерскими службами и информирование жителей.