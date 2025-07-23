В Новороссийске восстановили подачу электричества после аварии

В Новороссийске завершили аварийно-восстановительные работы на подстанции «Кирилловская», которая оставила без электричества около 8 тыс. человек в трех районах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбой на объекте произошел в понедельник и вывел из строя десять отходящих кабельных линий. Авария затронула жителей Приморского, Новороссийского и Восточного районов. Изначально без электроснабжения остались порядка 11 тыс. жителей, включая социальные и промышленные объекты.

Утром 22 июля электроснабжение частично восстановили. Запитали около 3 тыс. потребителей, в том числе детский сад № 24 и две насосные станции.

По словам Рафаэля Беглярова, сейчас работы завершены. Производится включение кабельных линий с подстанции «Кирилловская» и дальнейшее включение трансформаторных подстанций.

Алина Зорина