Росприроднадзор опроверг информацию об утечке нефтепродуктов в Черное море

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования опровергла сообщения о попадании нефтепродуктов в Черное море с затонувшего танкера «Волгонефть-212». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее 23 июля в социальных сетях появилась информация о якобы продолжающемся загрязнении моря, приписываемая представителю Росприроднадзора.

Параллельно в Арбитражном суде Краснодарского края продолжаются слушания по искам Черноморско-Азовского морского управления к владельцам затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Представители надзорного органа подчеркивают, что пока суда остаются на дне, они представляют потенциальную угрозу для морской экосистемы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя судна «Волгонефть-212».