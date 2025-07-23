Utair запустит рейсы в Геленджик из Санкт-Петербурга и Москвы

Авиакомпания Utair с августа откроет регулярные рейсы в Геленджик из Москвы и Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Со 2 августа рейсы из Санкт-Петербурга будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Из Пулково самолет вылетит в 10:20, а из Геленджика — в 16:15. Время в пути составляет 4 часа 55 минут. Стоимость авиабилетов туда и обратно начинается от 38,8 тыс. руб.

Авиакомпания откроет маршрут из московского аэропорта Внуково с 5 августа. Полеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Минимальная стоимость билета в обе стороны составляет 32,6 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что с 17 августа авиакомпания NordStar вновь запускает прямые рейсы по маршруту Норильск – Геленджик. Также авиаперевозчик Red Wings с августа 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга.

Алина Зорина