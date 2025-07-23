Количество убийств и покушений в России уменьшилось на 11,2% за полгода

За первое полугодие 2025 года количество преступлений в России уменьшилось на 1,8% в сравнении с прошлым годом. На 11,2% уменьшилось число убийств и покушений: 3,3 тыс. против 3,7 тыс. случаев, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, количество преступлений против личности сократилось на 8.8%. В частности, случаев причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 13%.

Полицейские зарегистрировали на 13,2% меньше случаев разбоя, а уличных разбоев — на 26,1%. На 16% уменьшилось количество грабежей, а на 4,1% — краж. При этом квартирных краж стало на 22,9% меньше, а красть автомобили стали на 10,2% реже. Уличные кражи происходили на 18,4% реже.

В то же время на 0,7% увеличилось число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего такие деяния занимают более трети от общей статистики. Однако с января по июнь снизилось количество дистанционных краж на 14,3%. Преступлений в сфере компьютерной информации стало меньше на 22,3%.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заявлял, что с января по май 2025 года на 10% выросло число преступлений, совершенных мигрантами. На 57% выросло количество особо тяжких преступлений среди приезжих. Доля преступлений иностранцев в общем криминальном массиве России достигла 5%.

Никита Черненко