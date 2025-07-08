В России на 10% выросло число преступлений, совершенных мигрантами

С января по май 2025 года число преступлений в России, которые совершили мигранты, выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и превысило 18,8 тыс. Доля таких деяний в общем криминальном массиве увеличилась с 4,3% до 5%. Количество дел против мигрантов, направленных в суды, выросло на 15%, рассказал Александр Бастрыкин.

Фигурантами дел стали почти 12,5 тыс. мигрантов. Вместе с ростом числа нарушений вырос объем преступлений повышенной общественной опасности. Число половых посягательств выросло на 22%, рост особо тяжких преступлений мигрантов составил 57%, до 6 тыс. Господин Бастрыкин отметил, что многие приезжие не только не соблюдают российское законодательство, но и «пытаются установить собственные правила поведения».

Вместе с тем на 21% выросло число дел против правоохранителей из-за нарушений в сфере миграционного учета. С 58 до 97 выросло число дел против сотрудников МВД, к ответственности привлекли 120 фигурантов. Более чем в два раза выросло число обвиняемых среди сотрудников миграционных подразделений ОВД: с 36 до 81.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала в декабре 2024 года. Что за январь-ноябрь прошлого года мигранты и лица без гражданства совершили на 2,1% меньше преступлений в сравнении с 2023 годом. В мае 2025 года господин Бастрыкин отмечал, что 65% тяжких преступлений мигрантов касаются оборота наркотиков. В то же время глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что большинство россиян не сталкивались с противоправным поведением иностранцев.

Никита Черненко