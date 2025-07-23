Нижегородская область поддержит съемку четырех фильмов на 12,6 млн рублей

Четыре кинокомпании получат подержу на съемку фильмов в Нижегородской области по итогам рассмотрения заявок в первом полугодии 2025 года. Всего между ними распределили 12,6 млн руб. субсидий, сообщили в региональном минкульте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это фильмы «Камбэк» (ООО «Легио-Феликс»), «Пар» (ООО «Вшоубизе»), «Картотека. Библиотеки» (ООО «Первое документальное сообщество») и сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь–2» (ООО «Студия Лукфильм»).

Как писал «Ъ-Приволжье», отсеяли в первом полугодии только одну заявку. Всего в бюджете 2025 года на поддержку киносъемок заложено 20 млн руб. Кинокомпаниям, снимающим фильмы на территории региона, могут компенсировать до 60% затрат.

Галина Шамберина