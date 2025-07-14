Хорошему рибейту любое кино радо

В 2025 году в Нижегородской области из регионального бюджета вновь направят 20 млн руб. на выплату рибейтов кинокомпаниям, которые снимают в регионе свои фильмы и популяризируют его среди туристов. Подобные бюджетные выплаты действуют в регионе с 2021 года. В 2024 году сумму сократили в два раза, так как региональные власти были вынуждены искать дополнительные средства на более приоритетные задачи. В областной кинокомиссии надеются, что в этом году таких сокращений не произойдет. Эксперты отмечают, что общая сумма выплат из областного бюджета может быть увеличена, если спрос на съемки в Нижегородской области будет расти. Пока такого не происходит.

В Нижегородской области ждут новых кинематографистов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году бюджет Нижегородской области вновь направит 20 млн руб. на выплату рибейтов кинокомпаниям, которые снимают свои фильмы на территории региона, популяризируя его среди туристов. Об этом „Ъ“ рассказала заведующая отделом кинокомиссии Юлия Похмельнова во время проведения в Нижнем Новгороде кинофестиваля «Горький fest». Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области выплата рибейтов кинокомпаниям началась в 2021 году. Региональные власти уверены, что с помощью кино можно дополнительно привлечь в регион туристов, которые захотят увидеть места, показанные в фильмах.

На сегодня кинопроизводителям за счет областного бюджета могут компенсировать до 60% затрат, понесенных на территории Нижегородской области. Сумма в 20 млн руб. на выплату рибейтов в областном бюджете резервируется каждый год. Исключение составил 2024 год, когда ее сократили в два раза, так как региональным властям понадобились средства на «более первоочередные задачи».

По словам Юлии Похмельновой, в 2025 году такого сокращения средств на рибейты не ожидается. Распределить 20 млн руб. планируется в два этапа.

Первая часть конкурса на получение компенсационных выплат прошла весной. В региональную кинокомиссиию, которая принимает решения о выплате, поступило пять заявок. Одну из них отсеяли, четыре компании получат компенсации.

Второй раз аналогичный конкурс планируется провести осенью текущего года. Заявку на получение компенсации могут подать создатели полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов, которые сертифицированы как национальные. Также на рибейт могут претендовать создатели коротких, до 10 минут, произведений с сюжетом и визуальным рядом. В эту категорию попадают, в частности, рекламные ролики и видеоклипы.

Ранее нижегородские власти заявляли, что общий объем средств на выплату кинокомпаниям может быть увеличен. В частности, летом прошлого года об этом в Государственной думе сообщал глава нижегородского министерства туризма Сергей Яковлев. Тогда он отметил, что ежегодные расходы бюджета на выплату рибейтов могут вырасти до 50 млн руб. в год. Еще раньше об этом же говорил заместитель губернатора Олег Беркович. Пока сумма остается прежней.

Продюсер и режиссер, советник губернатора Нижегородской области Оксана Михеева считает, что увеличивать расходы на выплату компенсаций можно будет после того, как у кинематографистов возрастет интерес к Нижегородской области как к месту съемок.

Госпожа Михеева считает, что региональные власти готовы выделять больше средств на поддержку кинематографистов, но при этом количестве фильмов, которые снимаются в Нижегородской области, делать это нет смысла. «Мне кажется, что если пойдет шквал каких-то больших картин, начнется и рассмотрение вопроса об увеличении средств на рибейты»,— отметила она.

Во время деловой дискуссии, организованной в рамках кинофестиваля, ее участники также предложили разработать пакет требований, которые должны будут выполнить претенденты на получение компенсаций. Это, в частности, может быть требование, чтобы в фильме было отражено имеющееся в Нижнем Новгороде культурно-историческое наследие, а не «мелькали из фильма в фильм несколько одних и тех же видов города».

Программный директор фестиваля «Горький fest» Андрей Апостолов считает, что этот вопрос не касается работы нижегородской кинокомиссии и развития кинопроизводства в Нижнем Новгороде. По его словам, это федеральная система поддержки съемок кино в регионах и пока вопросы по художественной составляющей в данном случае — вопросы второстепенные.

Информация о той поддержке, которая оказывается в Нижегородской области, будет привлекать в регион новых кинематографистов и постепенно этот процесс прирастет проектами с художественно содержательными смыслами, которых сейчас кому-то из зрителей не хватает, уверен господин Апостолов.

Андрей Репин