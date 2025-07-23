«Роскосмос» подтвердил, что «Союз» в пятницу выведет на орбиту иранский спутник

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» в пятницу выведет на орбиту иранский спутник, сообщили «Ъ» в госкорпорации «Роскосмос». Запуск состоится с космодрома Восточный.

Запуск спутника ранее в среду анонсировало иранское агентство Tasnim. По данным агентства, на борту будут два основных российских спутника «Ионосфера-М» №3 и №4, а также 18 других малых спутников. В честь запуска на одном из участков фюзеляжа ракеты будут размещены логотипы Иранского космического агентства и Иранского центра космических исследований.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» «Роскосмос» анонсировал во вторник. Ракета-носитель уже установлена на стартовую площадку 1С космодрома Восточный, сообщили в госкорпорации. Пуск ракеты запланирован на 08:54 мск 25 июля. Там не уточняли, что с помощью ракеты планируется вывести на орбиту иранский спутник.

Иран неоднократно осуществлял запуски своих спутников с российских космодромов. В февраля 2024 года глава ИКА Хасан Саларийе говорил, что во второй половине года будет введен в эксплуатацию новый космодром Чабахар на юго-востоке Ирана. Он утверждал, что запуск космодрома позволит исламской республике самостоятельно запускать космические аппараты.

Анастасия Домбицкая, Дмитрий Сотак