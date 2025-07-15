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Четырехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна квартиры в Парголово

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна жилого дома в Парголово. Информация о трагическом инциденте поступила в полицию Выборгского района Петербурга около 15:00 вторника, 15 июля, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Было установлено, что четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома 14 корпус 2 по Тихоокеанской улице. От полученных травм ребенок скончался. По предварительным данным, несчастный случай произошел в тот момент, когда мама мальчика ненадолго отлучилась в магазин.

Все обстоятельства, приведшие к гибели несовершеннолетнего, в настоящий момент выяснятся, отметили в полиции.

За последние несколько часов это уже второй подобный несчастный случай в Петербурге. Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели выпавшей из окна восьмилетней школьницы в поселке Ленсоветский. Оба случая поставили на контроль в Следственном комитете РФ, по ним проводится доследственная проверка.

Андрей Цедрик

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