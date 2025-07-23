Уфимский Промтрансбанк признан банкротом

Арбитражный суд Башкирии сегодня признал банкротом Промтрансбанк (ПТБ). Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», сообщили в ее пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Лицензию у Промтрансбанка ЦБ отозвал в апреле из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

ПТБ оставался единственным региональным банком в Башкирии. В мае АСВ сообщало, что вкладчики ПТБ получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд руб.

Олег Вахитов