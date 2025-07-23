В отношении экс-главы Керчи Брусакова возбудили новые уголовные дела

Бывший мэр Керчи Святослав Брусаков стал фигурантом еще трех уголовных дел. Они возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дел.

Экс-чиновник был арестован в конце марта. Его обвиняют в незаконной продаже земельного участка на центральной набережной местному депутату и главе строительной фирмы за 20% от кадастровой стоимости. В материалах дела говорится, что сотрудники администрации Керчи неоднократно пытались расторгнуть договор купли-продажи земельного участка. Бывший мэр также обвиняется в незаконном строительстве торгового центра в пределах охранной зоны «Древний город Пантикапей» на территории Приморского сквера и выдаче незаконных разрешений для строительства двух АЗС.

Святослав Брусаков ушел с поста руководителя администрации Керчи в июле 2024 года. Перед этим он получил выговор от главы Крыма Сергея Аксенова за неэффективную работу по благоустройству.