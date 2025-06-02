Бывшего мэра Керчи заключили под стражу за махинации с землей

Городской суд Керчи арестовал бывшего главу города Святослава Брусакова по обвинению в земельных махинациях, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2025 года»,— уточнили в пресс-службе.

Экс-чиновника обвиняют в незаконной продаже земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной местному депутату и главе строительной фирмы за 20% от кадастровой стоимости — 340 тыс. руб. Также его обвиняют в незаконном строительстве торгового центра в пределах охранной зоны «Древний город Пантикапей» на территории Приморского сквера и выдаче незаконных разрешений для строительства двух АЗС.

Святослав Брусаков ушел с поста руководителя администрации Керчи в июле 2024 года. Перед этим он получил выговор от главы Крыма Сергея Аксенова по причине неэффективности ухода за дворовыми территориями, демонтажа недостроев, обрезки и сноса деревьев в городе, а также другой работы по благоустройству.

Александр Дремлюгин, Симферополь