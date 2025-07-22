В Екатеринбурге открыли новый пункт пропуска через границу в аэропорту Кольцово

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер совместно с министром транспорта России Андреем Никитиным 22 июля открыли модернизированный пункт пропуска через границу в аэропорту Кольцово. Об сообщили в департаменте информационной политики региона. Инвестиции в модернизацию составили 2,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: глава Росавиации Дмитрий Ядров, министр транспорта России Андрей Никитин, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский во время церемонии открытия. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Модернизированный пункт пропуска через границу в аэропорту Кольцово Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Модернизированный пункт пропуска через границу в аэропорту Кольцово Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: глава Росавиации Дмитрий Ядров, министр транспорта России Андрей Никитин, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский во время церемонии открытия. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Модернизированный пункт пропуска через границу в аэропорту Кольцово Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Модернизированный пункт пропуска через границу в аэропорту Кольцово Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В рамках проекта обновлены все инженерные системы терминала, количество кабин паспортного контроля увеличено в три раза, до 110 и реализовано разделение потоков. Теперь пассажиры, вылетающие в страны таможенного союза (ТС), следуют отдельным коридором от пассажиров рейсов в другие зарубежные страны. Для путешественников в страны ТС организован новый зал повышенной комфортности «Агат».

Внедрена автоматизированная система паспортного контроля «Сапсан», что делает Кольцово первым региональным аэропортом с таким сервисом. Система осуществляет автоматическую верификацию личности по биометрическим данным и документам и пропускает пассажиров спустя минуту проверки.

«Все изменения направлены на повышение безопасности и комфорта пассажиров. После модернизации терминала через него смогут проходить более 2 тыс. пассажиров в час вместо 1,3 тыс. — это несколько больших самолетов»,— написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По итогам 2024 года аэропорт обслужил более 8 млн пассажиров, при этом число пассажиров международных рейсов возросло на треть, до 2,2 млн человек. В первом полугодии 2025 года динамика роста пассажиропотока сохранилась, особенно на международных направлениях, рост составил 11,7%.

Полина Щуцкая