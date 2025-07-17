Аэропорт Кольцово за полгода обслужил свыше 3,7 млн пассажиров

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2025 года показал умеренный рост пассажиропотока, сообщили в пресс-службе Кольцово. С начала года через аэропорт прошло более 3,7 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поток пассажиров на внутренних направлениях остался на уровне прошлого года, но международные рейсы показали рост на 11,7%. Среди заграничных направлений лидирует Шарджа (ОАЭ), куда в первом полугодии отправилось вдвое больше путешественников. Новое направление Санья (Китай), открытое в 2025 году, также заметно привлекло внимание пассажиров.

Грузоперевозки через Кольцово остались на уровне 2024 года. За первые шесть месяцев 2025 года через грузовой терминал прошло почти 6,4 тыс. тонн грузов.

Напомним, за шесть месяцев через зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту прошло более 960 тыс. человек. По данным таможни, число прибывших в Екатеринбург превысило число вылетевших почти на 13 тыс. человек. Общий вес ввезенного багажа составил 7,3 тыс. тонн, вывезенного — 6,7 тыс. тонн. Наиболее популярными направлениями стали Узбекистан, Азербайджан, Турция и ОАЭ.

Ирина Пичурина