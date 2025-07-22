Главные новости за 22 июля. Кавказ

Из-за угрозы атак БПЛА на территории Северной Осетии временно приостановили проведение массовых публичных мероприятий, а также усилии досмотр граждан и транзитных автомобилей и перевозимых грузов.

В Дагестане на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируют построить 1,6 млрд руб.

МЧС Кабардино-Балкарии приостановило движение транспорта по объездной дороге Тырныауза из-за выхода реки из русла и занесения проезжей части наносами.

На 20 подстанциях в Дагестане увеличили мощность из-за летних пиковых нагрузок.

В Ставропольском крае на горе Змейке обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб осмотрели тела и место происшествия. По предварительным данным, причиной гибели мужчины и женщины мог стать взрыв гранаты.

В Кизлярском районе Дагестана следователи возбудилиуголовное дело в отношении главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Южный», которую подозревают в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, 3 эпизода).