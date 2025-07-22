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В Дагестане увеличили мощность на 20 подстанциях из-за пиковых нагрузок

На 20 подстанциях в Дагестане увеличили мощность из-за летних пиковых нагрузок. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что по программе снижения рисков ограничения потребителей до наступления летних и зимних пиковых нагрузок предусмотрена замена 30 трансформаторов. По состоянию на 18 июля суммарный прирост мощности составляет 119 МВА.

Всего с 2021 года заменили и дополнительно установили 99 силовых трансформаторов, в результате чего мощность центров питания 35-110 кВ увеличилась на 632 МВА.

Константин Соловьев

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