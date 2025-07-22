На горе Змейке в Минераловодском округе нашли тела женщины и мужчины
В Ставропольском крае на горе Змейке обнаружены тела неизвестных мужчины и женщины. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщила пресс-служба Минераловодской «Службы спасения -112» в Тelegram-канале ведомства.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
По информации источника, прибывшие на место сотрудники экстренных служб осмотрели тела и место происшествия. По предварительным данным, причиной гибели мужчины и женщины мог стать взрыв гранаты.
На месте проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливают личности погибших.