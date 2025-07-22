На территории Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий
На территории Республики Северная Осетия – Алания усилили меры безопасности. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Так, из-за угрозы атак БПЛА на территории Северной Осетии временно приостановили проведение массовых публичных мероприятий, а также усилии досмотр граждан и транзитных автомобилей и перевозимых грузов.
Кроме того, в регионе ввели запрет на фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников.