На территории Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

На территории Республики Северная Осетия – Алания усилили меры безопасности. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, из-за угрозы атак БПЛА на территории Северной Осетии временно приостановили проведение массовых публичных мероприятий, а также усилии досмотр граждан и транзитных автомобилей и перевозимых грузов.

Кроме того, в регионе ввели запрет на фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников.

Мария Хоперская