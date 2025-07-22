Река затопила объезд Тырныауза в Кабардино-Балкарии

МЧС Кабардино-Балкарии приостановило движение транспорта по объездной дороге Тырныауза из-за выхода реки из русла и занесения проезжей части наносами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Кабардино-Балкарии Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

Ранее автомобили направляли через объезд города. Теперь движение по альтернативному маршруту временно остановлено до понижения уровня воды и очистки дорожного полотна.

Спасательные службы ведут круглосуточное наблюдение за ситуацией. После нормализации водного режима начнутся работы по регулированию русла и восстановлению инфраструктуры.

Тат Гаспарян