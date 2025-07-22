Уголовные дела, связанные с оборонительными сооружениями на границе

В июне 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере были арестованы заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и связанные с ним предприниматели. В июле под стражу по обвинению в растрате были также взяты экс-глава управления капитального строительства области Алексей Сошников и двое его коллег. По версии следствия, господа Зайнуллин и Сошников в 2022–2023 годах организовали хищения бюджетных средств, выделенных на фортификационные сооружения на границе с Украиной. Генпрокуратура подала иск о взыскании с фигурантов дела 924,8 млн руб. незаконных доходов.

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к пяти годам колонии и лишению звания, а его сообщника бизнесмена Сергея Моисеева — к четырем годам. Основанием послужило доказанное хищение летом 2023 года 1700 тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Рассмотрение жалобы на приговор назначено на 25 июля.

В конце 2024 года в Курской области были задержаны бывшие гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, которое финансировалось через корпорацию развития.

В апреле 2025 года следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его первому заместителю Алексею Дедову. По версии следствия, они организовали хищение не менее 1 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. В результате качество выполняемых работ снижалось: «зубы дракона» — бетонные сооружения, которые должны были остановить танки ВСУ, разваливались, не выдерживая погодных условий. Также по этому делу задержан бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев.