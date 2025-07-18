Крымчанина задержали по подозрению в госизмене

Жителя крымской Феодосии задержали за сотрудничество с украинской разведкой, сообщили «Ъ» в УФСБ по Крыму и Севастополю. По версии следствия, подозреваемый установил контакт с представителями СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Суд заключил крымчанина под стражу.

«Мужчина передал через интернет-мессенджер WhatsApp сведения о местах дислокации подразделений, военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта»,— уточнили в ФСБ.

Ранее жителя Керчи приговорили к 16 годам 6 месяцам лишения свободы за передачу украинской разведке секретных данных о ПВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь