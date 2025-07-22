Выдвиженцы вышли на старт

Краснодарский политсовет «Единой России» выдвинул кандидатов на выборы в городскую Думу кубанской столицы. Единороссы выдвинули 87 кандидатов, а партийный список возглавили действующие мэр и руководители городской Думы. С кандидатами также определились КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Новые Люди» и «Родина». До конца периода выдвижения у кандидатов и партий осталось чуть больше недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КРО «Единой России» Фото: пресс-служба КРО «Единой России»

Политсовет Краснодарского местного отделения «Единой России» России во вторник, 22 июля, выдвинул кандидатов на выборы в городскую Думу кубанской столицы VIII созыва. В итоговом списке кандидатов – 39 выдвиженцев по одномандатным округам и 45 «списочников» (по три по каждой территориальной группе). Единороссы пойдут на выборы в гордуму под предводительством действующего мэра Краснодара Евгения Наумова, председателя городского парламента Веры Галушко и ее первого зама Галины Ермаковой (они вошли в общую часть списка).

Итоговый список кандидатов был сформирован по итогам праймериз. Во внутрипартийной процедуре участвовало 284 кандидата, конкуренция составила более пяти человек на место. В электронном предварительном голосовании приняли участие почти 85 тыс. выборщиков.

12, 13 и 14 сентября на Кубани пройдут голосования в рамках 76 избирательных кампаний. Жители края будут выбирать муниципальных депутатов, а также главу региона (всего, по данным крайизбиркома, подлежат замещению 1056 мандатов). В кубанской столице борьба будет идти за 52 мандата: 39 депутатов выберут по одномандатным округам, а 13 — по партийным спискам. Голосование в Краснодаре будет проводиться на 389 избирательных участках.

О выдвижении своих кандидатов объявили кубанские коммунисты, справедливороссы и «Новые люди». В выборах также будут участвовать представители партии «Родина». Они уже подали документы в горизбирком.

Головную часть партийного списка КПРФ возглавили секретарь краевого комитета партии Александр Сафронов, член Бюро крайкома Роман Поливода и первый секретарь Комитета Прикубанского отделения КПРФ Краснодара Игорь Шибалкин. Также кубанские коммунисты выдвинули 50 представителей партии по всем территориальным группам списка и 39 — по одномандатным округам.

Список кандидатов «Справедливой России – За правду» (СРЗП) возглавил председатель Совета реготделения, руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Краснодарского края Денис Хмелевской (это единственная фигура общей части списка). Еще 36 кандидатов от СРЗП, по опубликованным данным сайта крайизбиркома, идут по территориальным группам. Также партия «закрыла» кандидатами все одномандатные округа.

Общемуниципальную часть списка «Новых Людей» возглавляют лидер партии на Кубани Никита Сиразетдинов, председатель краснодарского отделения — Виктор Тимофеев, предприниматель и врач — Екатерина Василистова. Помимо этого, «Новые Люди» выдвинули 40 человек по терргруппам и кандидатов по всем одномандатным округам.

На сайте крайизбиркома появилась информация о регистрации представителей партии «Родина». В общей части списка — Владислав Залевский, Лариса Иванова и Виктория Косенкова. Восемь территориальных групп представляют 17 кандидатов. Одномандатников пока не зарегистрировано.

Всего по состоянию на вторник, сообщили «Ъ-Кубань» в горизбиркоме, без учета единороссов, которые пока только провели процедуру выдвижения, документы на регистрацию представлены 107 кандидатами (их регистрация идет постепенно, в течение 10 дней с момента подачи документов). Среди них есть семь самовыдвиженцев. В ряде случаев, кандидаты, выдвинутые по спискам, идут и по одномандатным округам.

Также в избирательной комиссии Краснодара сообщили, что свою конференцию по выдвижению 29 июня провела ЛДПР. Но документы в горизбирком она еще не представила. В Telegram-канале молодежного крыла партии отмечается, что выдвижение прошло также по партийному списку и по всем одномандатным округам. Однако на сайте отделения соответствующая информация не опубликована. В пресс-службу парторганизации для уточнения этих данных дозвониться не удалось.

Срок подачи документов на выдвижение истекает 30 июля. Последнее заседание комиссии по вопросу регистрации кандидатов должно состояться 9 августа.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на выборы губернатора Кубани документы в крайизбирком подали выдвиженцы от «Единой России» (действующий глава региона Вениамин Кондратьев), КПРФ (депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов), ЛДПР (депутат ЗСК Иван Тутушкин), «Справедливой России — Патриоты За правду» (лидер фракции в ЗСК Денис Хмелевской).

В 2020 году на выборах депутатов городской думы Краснодара «Единая Россия» набрала 55,47% голосов избирателей. На втором месте оказалась КПРФ (20,99%), на третьем— ЛДПР (9,41%), «Справедливая Россия» набрала 6,43%, партия «Новые люди»— 4,97%. В итоге единороссы получили 42 мандата, КПРФ — шесть, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному.

Михаил Волкодав