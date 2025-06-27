Завершился прием документов от кандидатов в губернаторы Кубани

Избирательная комиссия Краснодарского края приняла заявления четырех кандидатов на должность губернатора региона. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная Комиссия Краснодарского края Фото: Избирательная Комиссия Краснодарского края

От партии «Единая Россия» выдвинут действующий глава региона Вениамин Кондратьев. КПРФ представил кандидатуру Александра Сафронова, ЛДПР — Ивана Тутушкина, а партия «Справедливая Россия Патриоты За правду» — Дениса Хмелевского.

Подача необходимых документов завершилась 27 июня в 18:00.

Голосование за губернатора Краснодарского края состоится 12, 13 и 14 сентября. Трехдневный формат выборов введен для расширения возможностей участия жителей региона в избирательном процессе.

В марте этого года президент России Владимир Путин одобрил решение действующего губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева участвовать в выборах 2025 года. Господин Кондратьев занимает свою должность с 2015 года и уже отработал два срока.

В конце апреля 2025 года партия «Единая Россия» представила список кандидатов для участия в выборах губернатора Краснодарского края. В него вошли Вениамин Кондратьев, глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

В начале июня президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» утвердил Вениамина Кондратьева в качестве своего кандидата на выборы губернатора Краснодарского края.

Мария Удовик