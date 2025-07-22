Фермеры Кубани за пять месяцев получили 1,3 млрд рублей страхового возмещения

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в девяти муниципалитетах региона из-за засухи введен режим ЧС, а предварительный ущерб сельхозпроизводителей оценивается в 1,5 млрд руб. Как сообщил «Ъ-Кубань» заместитель директора по корпоративному страхованию филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Михаил Сильченко, в целом за первые пять месяцев 2025 года фермеры Кубани уже получили 1,3 млрд руб. страхового возмещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отмечает господин Сильченко, наибольшая часть выплат (774 млн рублей) пришлась на утрату сахарной свеклы, 351 млн руб. — сои, 186 млн руб. — столовой свеклы, 140 млн руб. — озимой пшеницы, 138 млн руб.— подсолнечника на зерно, 110 млн руб. — кукурузы, 94 млн руб. — семечковых садовых культур. При сохранении текущих темпов Краснодарский край имеет все шансы возглавить общероссийский рейтинг по объемам страховых выплат еще до конца 2025 года.

«В целом мы видим, что спрос на страховые услуги по защите рисков растениеводов заметно превышает показатели прошлого года. В филиал компании в Краснодарском крае уже поступали обращения по страховым случаям из-за засухи от растениеводов. Говорить о средней сумме по рискам ЧС для нашего региона на данном этапе преждевременно, так как 2025-й для Кубани — первый год по урегулированию убытков по программе ЧС»,— комментирует Михаил Сильченко.

По оценкам эксперта, в целом страхование урожая на случай ЧС вызывает у растениеводов интерес, так как эта программа отличается упрощенными процедурами урегулирования страховых случаев и предназначена для компенсации ущерба в пределах прямых затрат на возделывание каждого гектара посевов, утраченных в результате официально объявленной ЧС. По программе ЧС выплаты в результате страхового события осуществляются оперативно — после предоставления акта местной комиссии по ЧС о списании площадей.

Напомним, режим ЧС ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В пострадавших территориях работают координационные штабы для оперативного реагирования на обращения аграриев.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, потери по застрахованным культурам оцениваются в 600 млн руб. Окончательный ущерб определят после завершения уборочной кампании.

Андрей Пугачев