Wildberries построит вторую очередь своего склада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируют построить вторую очередь склада маркеплейса Wildberries на улице Перспективная, сообщили в РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Свердловской области во время торжественного открытия склада — он не работал более года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В мероприятии приняли участие главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Господин Мирзоян отметил, что расширение складского комплекса внесет серьезный вклад в экономическое развитие региона с учетом растущих потребностей предпринимателей не только на Урале, но и по всей стране. «До 3 млн товаров будет ежедневно обрабатываться и поступать жителям с данного комплекса. Развитие логистики, инвестиции, налоговая база и новые рабочие места — все это мы получаем от запуска складской инфраструктуры. Как только центр выйдет на полную мощность, здесь будут работать 7 тыс. человек»,— сказал Денис Паслер.

Площадь объекта планируют увеличить на 62 тыс. кв. м — таким образом, общая площадь склада составит 220 тыс. кв. м. Вместимость комплекса составляет 120 млн единиц товаров, а с введением второй очереди количество мест под хранение товаров значительно увеличится. В операционной зоне установят два автоматических сортировщика, которые способны обрабатывать до 400 тыс. товаров в сутки, что поможет увеличить эффективность обработки заказов и ускорить их доставку.

Напомним, 27-летняя сотрудница погибла на распределительном складе Wildberries в Екатеринбурге 8 мая 2024 года. Из-за этого склад приостановил работу — продавцов попросили привозить товары на другие доступные склады. К ноябрю принимать товары начали на двух объектах склада — полностью открыть его планировали в 2025 году.

Ирина Пичурина