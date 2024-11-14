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В Екатеринбурге склад Wildberries, где умерла сотрудница, откроют в 2025 году

Распределительный центр Wildberries в Екатеринбурге на ул. Перспективная, где умерла сотрудница, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом сообщил на форуме «Города России» официальный представитель компании Евгений Этин, передает портал 66.ru.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ «Ъ-Урал» рассказали, что открытие склада находится на финальной стадии. «На текущий момент в Екатеринбурге доступны к приемке товаров два объекта: сортировочный центр "Екатеринбург Чкаловский" принимает поставки по системе "Маркетплейс", а склад "Екатеринбург Испытателей" — по моделям "Продажа со склада Wildberries" и "Маркетплейс"»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, 27-летняя сотрудница погибла на складе 8 мая. По данным портала Ura.ru, она упала с высоты седьмого этажа.

Виталий Красиков

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