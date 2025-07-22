На Урале будут судить подростков за теракт по заказу иностранных спецслужб

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пяти несовершеннолетних жителей Красноуральска (Свердловская область), обвиняемых в совершении террористического акта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

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По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы по заказу иностранных спецслужб, за денежное вознаграждение подожгли базовую станцию сотовой связи в Красноуральске. Они причинили ущерб мобильному оператору на сумму около 350 тыс. руб.

В дальнейшем группа подростков планировали совершить теракт на железнодорожном локомотиве, принадлежащем АО «Святогор», но были задержаны правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей троим несовершеннолетним, обвиняемым в подготовке террористического акта. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению.

Полина Щуцкая