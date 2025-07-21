Главные новости за 21 июля. Ростов-на-Дону и область

Все задержанные из-за происшествия в Ростовской области поезда РЖД планирует ввести в график к завтрашнему утру. Время в пути составов продолжает сокращаться: сейчас максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, а поездов, следующих на Север, – до четырех часов.

Обвинение представило все доказательства по делу донского экс-министра Кушнарева. На заседании были допрошены свидетели стороны обвинения по вопросам изъятия оружия и бухгалтерской отчетности при заключении госконтрактов. Уточняется, что сторона обвинения закончила представление доказательств.

Оборот рыбоводных и рыболовецких организаций Ростовской области достиг 127,9 млн руб., увеличившись на 45% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году в регионе работают 112 компаний, специализирующихся на рыболовстве и рыбоводстве. Пресноводное рыбоводство занимает 66% в совокупной выручке отрасли, морское — 15%.

С 2026 года в России начнет действовать регулирование платного приема в высшие учебные заведения. Нововведение приведет к сокращению количества контрактных мест на востребованные специальности. Для компенсации финансовых потерь вузы будут вынуждены повысить стоимость обучения.

Ущерб фермеров Ростовской области от весенних заморозков и летней засухи составил 7,8 млрд руб.

Правительство России направит 2,7 млрд руб. из резервного фонда на достройку Багаевского гидроузла на реке Дон. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.