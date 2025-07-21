РЖД планирует включить в график все задержанные на Дону поезда к утру

Все задержанные из-за происшествия в Ростовской области поезда РЖД планирует ввести в график к завтрашнему утру. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Время в пути составов продолжает сокращаться: сейчас максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, а поездов, следующих на Север, – до четырех часов.

«Планируем, что к утру 22 июля все поезда будут следовать в соответствии с графиком», – сообщают в РЖД.

Константин Соловьев