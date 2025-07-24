Бесконтактной оплатой ВТБ с начала года оплатили покупки на 70 млрд рублей

С начала года с помощью сервиса бесконтактной оплаты ВТБ Pay было совершено 100 млн оплат на 70 млрд руб., а число его пользователей превысило 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Уточняется, что чаще всего ВТБ Pay использовали для оплаты в супермаркетах, кафе и ресторанах, на автозаправках и в аптеках. По подсчетам специалистов, транзакционная активность пользователей сервиса в среднем выше на 15%, чем у других клиентов.