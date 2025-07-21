Ростовские вузы готовятся к регулированию платного приема государством

С 2026 года в России начнет действовать регулирование платного приема в высшие учебные заведения. Нововведение приведет к сокращению количества контрактных мест на востребованные специальности. Для компенсации финансовых потерь вузы будут вынуждены повысить стоимость обучения. Свою позицию по данному вопросу сообщил председатель регионального профсоюза образования Владимир Гайворонский в интервью изданию "Ъ-Ростов".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Я бы сказал иначе, регулирование платного приема в вузы приведет к сокращению количества «распиаренных» направлений подготовки, а не востребованных. Менеджмент и юриспруденция пользуются спросом среди абитуриентов и их родителей, которые готовы заплатить лишь в силу моды. Многие надеются, что такой диплом поможет этих ребенку стать успешным, но это далеко не всегда соответствует действительности»,— пояснил Владимир Гайворонский.

А для отечественной экономики как раз востребованы иные, прежде всего инженерные направления, искусственный интеллект, нанотехнологии, биотехнологии. Ведь руководство страны стремимся к технологическому суверенитету, потому и начало регулировать эти процессы.

Владимир Гайворонский подчеркнул: «Да, вузам, которые зарабатывали на подготовке разрекламированных специалистов будет сложнее зарабатывать. Хотел бы вспомнить слова Юрия Андреевича Жданова, выдающегося ученого и организатора науки, который работал на Дону и руководил Ростовским государственным университетом. Он, считал, что университет – это, прежде всего, научное учреждение, в котором также обучают студентов. Настоящий университет ведет фундаментальные и прикладные исследования и это является его основной частью дохода».

«Поэтому мы уходим от конвейеров дипломов и побуждаем ряд университетов заниматься наукой. Конечно, это скажется на стоимости обучения, но я надеюсь, что увеличится набор за счет средств бюджета для инженеров, врачей и педагогов»,– заключил спикер в интервью «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко