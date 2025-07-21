Багаевский гидроузел получит из резервного фонда 2,7 млрд рублей

Правительство России направит 2,7 млрд руб. из резервного фонда на достройку Багаевского гидроузла на р. Дон. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroetransgaz.ru Фото: stroetransgaz.ru

«Выделить Минтрансу России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2,7 млрд руб. в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в целях осуществления бюджетных инвестиций»,— говорится в документе, размещенном на сайте правительства РФ.

Средства пойдут на строительство гидроузла и обеспечат уровень его готовности не менее 77% по итогам 2025 года. Минтрансу поручено контролировать целевое использование финансирования и представить отчет правительству до первого февраля 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что первый пусковой комплекс Багаевского гидроузла готов на 95%. Строительно-монтажные работы по объектам в зоне водохранилища планируется завершить к концу 2027 года.

Валентина Любашенко