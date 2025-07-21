В Ростовской области оборот рыбоводства вырос на 45% в 2025 году

Оборот рыбоводных и рыболовецких организаций Ростовской области достиг 127,9 млн руб., увеличившись на 45% по сравнению с 2024 годом. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов», в 2025 года в регионе работают 112 компаний, специализирующихся на рыболовстве и рыбоводстве. Пресноводное рыбоводство занимает 66% в совокупной выручке отрасли, морское — 15%.

Выручка от рыбоводства составила 100,5 млн руб. (рост 45% к 2024 году), от рыболовства — 17,4 млн руб. (увеличение на 36%). В отрасли трудятся более 700 человек.

Среди крупнейших производств выделяются ЗАО «Миусский лиман» с выручкой 115,89 млн руб. и штатом 121 сотрудник, ООО «СРХ Рыбколхоз Дон» — 113,53 млн руб. и 101 работник, ООО «Слободская Сагва» — 119,73 млн руб. и 75 сотрудников.

По информации ведомства, за пять лет на поддержку рыбохозяйственного комплекса из областного бюджета направили 483 млн руб. В 2025 году финансирование увеличилось на 26% до 145,8 млн руб. Средства распределены на покупку электроэнергии (40,3 млн руб.), техники (39,9 млн руб.), кормов (39,2 млн руб.) и производство продукции аквакультуры (26,4 млн руб.).

На реализацию госпрограмм АПК области в 2025 году выделено 10,6 млрд руб. — на 20% больше прошлогоднего объема.

Валентина Любашенко